СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

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18:43, 7 июля 2026Спорт

Дегтярев высказался о решении МОК вернуть россиян

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о решении МОК вернуть россиян
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отменены проверки на нейтральность российских спортсменов. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — написал Дегтярев.

МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян.

Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах. Это связано с тем, что ОКР больше не включает в себя спортивные организации из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в ОКР заявили, что в дальнейшем не планируют проводить какие-либо мероприятия в данных регионах.

Отмечается, что МОК продолжит наблюдать за деятельностью ОКР на данных территориях. В случае ее возобновления санкции снова могут быть введены в действие.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР на заседании исполкома организации.

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