СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:02, 7 июля 2026Экономика

Морской экспорт российской нефти взлетел

Bloomberg: Морской экспорт российской нефти вырос до максимума с 2022 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Средний суточный морской экспорт российской нефти за четыре недели (такой период считается более показательным, чем неделя) достиг 4,22 миллиона баррелей в сутки, что стало наибольшим значением с начала боевых действий на Украине. Об этом со ссылкой на данные о движении танкеров сообщает Bloomberg.

По оценкам агентства, результат связан со снижением объемов переработки из-за ростом числа ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), в том числе из-за атак беспилотников. В связи с этим для сохранения добычи сырую нефть приходится вывозить на танкерах.

Минусом такого решения становится накопление непроданной нефти на танкерах в море. По состоянию на начало июля ее объемы уже приблизились к январским показателям.

Проблемой для поставок остается значительно меньший интерес Китая к российской нефти. До начала операции Израиля и США на Ближнем Востоке китайские НПЗ закупали в России примерно на 800 тысяч баррелей в сутки больше, чем в июне.

На этом фоне стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в портах на европейской части страны приблизилась к 40 долларам за баррель, что сравнимо с февральскими уровнями. По сравнению с весенними пиками российская нефть подешевела почти в два раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает и при чем здесь новые территории России

    Русская мошенница Анна Делви в купальнике поздравила американцев с Днем независимости США

    Принц Гарри проиграл суд и может лишиться пяти миллиардов рублей

    Пассажирку самолета лишили отпуска из-за одного дефекта в паспорте

    В России предостерегли Международную федерацию хоккея после снятия санкций со спортсменов

    Врач перечислила самые эффективные меры профилактики геморроя

    Центробанк резко повысил курс рубля

    В Кремле дали Европе четыре совета

    Олимпийская чемпионка двумя словами оценила решение МОК о возвращении россиян

    Москвичам назвали лучшее время для наблюдения радуги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok