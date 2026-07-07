Морской экспорт российской нефти взлетел

Bloomberg: Морской экспорт российской нефти вырос до максимума с 2022 года

Средний суточный морской экспорт российской нефти за четыре недели (такой период считается более показательным, чем неделя) достиг 4,22 миллиона баррелей в сутки, что стало наибольшим значением с начала боевых действий на Украине. Об этом со ссылкой на данные о движении танкеров сообщает Bloomberg.

По оценкам агентства, результат связан со снижением объемов переработки из-за ростом числа ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), в том числе из-за атак беспилотников. В связи с этим для сохранения добычи сырую нефть приходится вывозить на танкерах.

Минусом такого решения становится накопление непроданной нефти на танкерах в море. По состоянию на начало июля ее объемы уже приблизились к январским показателям.

Проблемой для поставок остается значительно меньший интерес Китая к российской нефти. До начала операции Израиля и США на Ближнем Востоке китайские НПЗ закупали в России примерно на 800 тысяч баррелей в сутки больше, чем в июне.

На этом фоне стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в портах на европейской части страны приблизилась к 40 долларам за баррель, что сравнимо с февральскими уровнями. По сравнению с весенними пиками российская нефть подешевела почти в два раза.

