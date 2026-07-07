Дачникам описали влияние «огуречных» дождей на урожай

Агроном Ганичкина: «Огуречные» дожди ускорят рост огурцов и плохо скажутся на помидорах

Ожидаемые в столичном регионе «огуречные» дожди могут хорошо сказаться на урожае огурцов, однако, вероятно, снизят качество другой рассады. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный агроном страны Октябрина Ганичкина.

По ее словам, для помидоров, перцев и баклажанов большое количество дождей является неблагоприятным фактором. «При переизбытке влаги из этих овощей вымываются все полезные вещества (азот и калий). Также они теряют свой классический вкус, становясь пресными, водянистыми», — предупредила агроном.

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, на рост огурцов влияют не только осадки. «Если ночная температура выше плюс 15 градусов, а дневная — около плюс 25 градусов, тогда дожди могут стать толчком для ускоренного роста огурцов. Поэтому они всегда начинают созревать в середине июля», — сообщила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на неделе москвичи столкнутся с «огуречными» дождями. Это народное название затяжных прохладных дождей в середине лета, считающихся полезными для роста огурцов. По ночам в столице температура воздуха будет опускаться до 9-14 градусов тепла. В дневное время суток столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов.