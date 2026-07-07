Тарасова отреагировала на решение МОК снять санкции с российских спортсменов

Тарасова назвала шагом к возвращению в мировой спорт решение МОК снять санкции с атлетов

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов — это шаг к возвращению России в мировой спорт, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Нас дисквалифицировали несправедливо. Мы потеряли четыре с половиной года, не участвовали в международных соревнованиях. А теперь, думаю, это шаг к возвращению», — отреагировала Тарасова.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян.

Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

