СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

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18:55, 7 июля 2026СпортЭксклюзив

Тарасова отреагировала на решение МОК снять санкции с российских спортсменов

Тарасова назвала шагом к возвращению в мировой спорт решение МОК снять санкции с атлетов
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов — это шаг к возвращению России в мировой спорт, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Нас дисквалифицировали несправедливо. Мы потеряли четыре с половиной года, не участвовали в международных соревнованиях. А теперь, думаю, это шаг к возвращению», — отреагировала Тарасова.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян.

Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

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