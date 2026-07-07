В подрыве легендарного мэра признали виновным 82-летнего россиянина

Суд дал 10 лет экс-главе отдела ПФР Нижневартовска Гончаруку за покушение на мэра города

Одинцовский суд Московской области вынес приговор бывшему главе отделения Пенсионного фонда Нижневартовска 82-летнему Юрию Гончаруку за покушение на мэра города Юрия Тимошкова в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Подмосковья.

Подсудимый получил десять лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 7,5 миллиона рублей, его сообщник по фамилии Кадыров осужден на 14 лет заключения — за причастность еще к одному покушению и расправу.

Суд установил, что Гончарук проиграл выборы Тимошкову, которого жители считали легендарным мэром. Кроме того, градоначальник принимал меры по взысканию задолженности по налогам в пользу бюджета и препятствовал выводу активов предприятия, подконтрольного Гончаруку, поэтому он решил нанять киллеров, чтобы избавиться от Тимошкова.

С этой целью он обратился к Кадырову, имевшему обширные связи в криминальной среде. За 100 тысяч долларов тот согласился найти исполнителя. Заказ приняли участники банды из числа сотрудников спецподразделений силовых структур, которые в апреле и сентябре 1998 года совершили два покушения на мэра Нижневартовска.

17 апреля Тимошкова избили в подъезде, а 3 сентября взорвали его служебный автомобиль «Волга» десятью килограммами тротила. Эти годы преступления оставались нераскрытыми, пока весной 2025 года расследование не возобновили. Уже через полгода под домашним арестом оказался Гончарук.

Его связывают с бандой наемников-спецназовцев под руководством бывшего военного Павла Христева, на счету которой 30 жертв. Его и подельников судят присяжные во Втором Западном окружном военном суде в Москве.

6 мая Одинцовский суд приговорил к 11 годам лишения свободы еще одного причастного к покушениям на мэра Нижневартовска.