17:34, 6 мая 2026

Назван причастный к подрыву ставшего легендой российского мэра

Одинцовский суд дал 11 лет Килюшику за покушение на мэра Нижневартовска в 1998-м
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Одинцовский городской суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на главу администрации Нижневартовска в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Московской области.

Подсудимый Килюшик Е.И. получил 11 лет лишения свободы. Помимо покушения на градоначальника, он оказался причастен в покушению еще на одного человека в 2001 году и расправе в 2000-м. Имена жертв не раскрываются.

Суд установил, что Килюшик входил в состав банды сотрудников силовых структур. Ему отводилась роль посредника между заказчиком и исполнителем преступлений. В апреле и сентябре 1998 года он совершил покушения на мэра Нижневартовска. Этот пост в тот период занимал Юрий Тимошков, ставший легендой, отмечает Ura.ru. Он был первым главой города и пережил два покушения с интервалом в несколько месяцев: 17 апреля и 3 сентября 1998 года. Весной Тимошкова избили в подъезде, а осенью взорвали его служебный автомобиль «Волга» 10 килограммами тротила. Все эти годы преступления оставались нераскрытыми пока в весной 2025 года расследование не возобновили.

А уже в августе 2025-го был помещен под домашний арест 82-летний Юрий Гончарук, бывший руководитель Пенсионного фонда Нижневартовска. Следствие считает его подстрекателем покушений, пишет «МК». Гончарука связывают с бандой наемников-спецназовцев под руководством бывшего военного Павла Христева, на счету которой 30 жертв.

Его и подельников судят присяжные во Втором Западном окружном военном суде в Москве.

