10:05, 7 августа 2025Силовые структуры

Суд определился с 80-летним экс-главой управления Пенсионного фонда в российском городе

Экс-главу управления ПФР в Нижневартовске Гончарука отправили под домашний арест
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве Басманный суд отправил под домашний арест 80-летнего экс-главу управления Пенсионного фонда России (ПФР) в Нижневартовске Юрия Гончарука. Об этом сообщает РИА Новости.

Гончарук обвиняется по частям 4, и 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство и пособничество в покушении на убийство»). Мера пресечения ему избрана на срок один месяц и пять суток.

По данным агентства, следствие считает, что экс-глава управления ПФР в Нижневартовске был подстрекателем к расправе, а также пособником. Он помогал совершить преступление советами и указаниями.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу о хищении в Ингушетии 519 миллионов рублей из ПФР.

