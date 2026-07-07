Россиянам напомнили о возможности покупки машины без водительского удостоверения

Юрист Морскова: Россияне могут быть собственниками автомобиля, не имея водительских прав

Для покупки и регистрации машины россиянам не обязательно иметь водительское удостоверение. Об этом RT рассказала юрист Дарья Морскова.

Эксперт подчеркнула: право владения имуществом и право управления им — совершенно разные юридические категории. «Согласно пункту 2 статьи 209 Гражданского кодекса России, гражданин вправе по своему усмотрению владеть и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, если это не нарушает закон, а также права и законные интересы других людей», — уточнила специалист.

Зарегистрировать транспортное средство на свое имя также разрешено без проверки навыков вождения. Это следует из части 3 статьи 15 Федерального закона №283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ обязывает владельца поставить автомобиль на государственный учет, но не связывает эту процедуру с наличием или отсутствием водительского удостоверения. Отказ в регистрационных действиях из-за отсутствия прав будет неправомерным, объяснила Морскова.

Отсутствие прав, согласно статье 25 Федерального закона №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», полностью исключает возможность управлять автомобилем. Для этого как раз необходимо действующее водительское удостоверение. «Езда без прав влечет за собой административную ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ», — подытожила юрист.

Ранее стало известно, что с 1 июля в американском штате Вирджиния судьи получили право назначать злостным нарушителям скоростного режима установку интеллектуального ассистента контроля скорости вместо изъятия водительского удостоверения.