В МОК назвали нюансы возвращения российских спортсменов

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкре назвал нюансы возвращения российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.
Дюкре заявил, что возвращение российских спортсменов в разные виды спорта будет проходить с учетом специфики каждого из них. Он пояснил, что общие принципы допуска едины, но в каждом виде спорта есть свои нюансы — поэтому подход к юниорам и к взрослым, к индивидуальным и командным дисциплинам может отличаться.
По мнению Дюкре, сейчас важно выработать с федерациями конкретные планы и последовательность действий, которые позволят безопасно и справедливо восстановить участие российских атлетов. Работа будет вестись индивидуально с каждой организацией, чтобы найти «лучший путь» для нормализации ситуации в рамках правил и рекомендаций МОК.
Он также напомнил о практической срочности вопроса: период активного отбора на Олимпиаду‑2028 уже близко, и нужно убедиться, что все спортсмены получат равные шансы на участие. Поэтому диалог с федерациями и оперативное решение организационных вопросов — приоритет для комитета.
Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.