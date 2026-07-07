В МОК назвали нюансы возвращения российских спортсменов

Спортивный директор МОК Дюкре: В каждом виде спорта свои нюансы по возвращению россиян

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкре назвал нюансы возвращения российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

Дюкре заявил, что возвращение российских спортсменов в разные виды спорта будет проходить с учетом специфики каждого из них. Он пояснил, что общие принципы допуска едины, но в каждом виде спорта есть свои нюансы — поэтому подход к юниорам и к взрослым, к индивидуальным и командным дисциплинам может отличаться.

По мнению Дюкре, сейчас важно выработать с федерациями конкретные планы и последовательность действий, которые позволят безопасно и справедливо восстановить участие российских атлетов. Работа будет вестись индивидуально с каждой организацией, чтобы найти «лучший путь» для нормализации ситуации в рамках правил и рекомендаций МОК.

Он также напомнил о практической срочности вопроса: период активного отбора на Олимпиаду‑2028 уже близко, и нужно убедиться, что все спортсмены получат равные шансы на участие. Поэтому диалог с федерациями и оперативное решение организационных вопросов — приоритет для комитета.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.