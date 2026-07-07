СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

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19:00, 7 июля 2026Спорт

В МОК назвали нюансы возвращения российских спортсменов

Спортивный директор МОК Дюкре: В каждом виде спорта свои нюансы по возвращению россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкре назвал нюансы возвращения российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

Дюкре заявил, что возвращение российских спортсменов в разные виды спорта будет проходить с учетом специфики каждого из них. Он пояснил, что общие принципы допуска едины, но в каждом виде спорта есть свои нюансы — поэтому подход к юниорам и к взрослым, к индивидуальным и командным дисциплинам может отличаться.

По мнению Дюкре, сейчас важно выработать с федерациями конкретные планы и последовательность действий, которые позволят безопасно и справедливо восстановить участие российских атлетов. Работа будет вестись индивидуально с каждой организацией, чтобы найти «лучший путь» для нормализации ситуации в рамках правил и рекомендаций МОК.

Он также напомнил о практической срочности вопроса: период активного отбора на Олимпиаду‑2028 уже близко, и нужно убедиться, что все спортсмены получат равные шансы на участие. Поэтому диалог с федерациями и оперативное решение организационных вопросов — приоритет для комитета.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

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