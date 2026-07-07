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Культура
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18:01, 7 июля 2026Культура

Михалков обвинил молодых режиссеров в беспомощности

Михалков обвинил российских режиссеров в беспомощности на вручении дипломов своего вуза
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Известный режиссер Никита Михалков заявил о беспомощности современных российских режиссеров. Его слова передает газета «Культура».

Постановщик обратился к выпускникам Академии кинематографического искусства во время торжественной церемонии вручения дипломов. По мнению Никиты Сергеевича, одна из ключевых задач его учебного заведения — подготовка актеров, способных работать в условиях отсутствия грамотного руководства.

«Выпускники технически и профессионально вооружены против режиссуры, которая не может им помочь. Наш принцип — научить артиста работать, когда режиссер беспомощен, а сегодня таких очень много», — заявил режиссер.

Также Михалков отметил, что расширение кругозора необходимо артистам для освоения культурных контекстов.

Ранее народный артист России и обладатель премии «Оскар» рассказал о нужных во время специальной военной операции фестивалях. По мнению режиссера, сегодня России нужны осознанные праздники.

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