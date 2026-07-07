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18:04, 7 июля 2026Экономика

Маткапиталу придумали новое применение

В Госдуме предложили разрешить россиянам ремонтировать жилье на маткапитал
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Маткапиталу в России придумали новое применение — в Госдуме предложили разрешить гражданам ремонтировать жилье за счет этих денег. Такой законпроект есть в электронной базе парламента.

Авторами инициативы выступают депутаты фракции «Новые люди». Они считают, что нужно дать российским семьям возможность использовать средства материнского капитала на оплату услуг по ремонту и строительству жилья.

Мера позволит гражданам улучшить условия жизни детей, если новое жилье не нужно или нет возможности его купить.

Парламентарии пояснили, что разработали четкие условия и ограничения, призванные исключить нецелевое расходование средств и обеспечить качество ремонтных работ. Привлекать для этой деятельности можно будет только специализированные организации или индивидуальных предпринимателей за плату.

С 2026 года россияне получили возможность использовать маткапитал на погашение жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями.

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