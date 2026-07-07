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17:54, 7 июля 2026Ценности

Внешность 80-летнего Дональда Трампа на новых фото вызвала обсуждение в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anna Rose Layden / Getty Images

Президент США Дональд Трамп попал в объективы фотографов во время прибытия в Белый дом и вызвал обсуждение в сети из-за внешности. Фото и комментарии появились на платформе X (ранее — Twitter).

80-летнего американского лидера запечатлели в черных брюках и белой рубашке поло. Кроме того, на нем присутствовала бейсболка с надписью USA и цифрами 45-47.

Пользователи сети удивились внешнему виду Трампа. Некоторые из них обратили внимание на синяки на его руках. «Стереть макияж, убрать освещение, изменить ракурс камеры — и он выглядит уже не так привлекательно», «Похоже у него был инсульт. Посмотрите на правую сторону его лица», «Он выглядит ужасно. Ему надо вздремнуть», «Лицо с жутким похмельем», «Странно, что он не стал скрывать свои пятна на руках», — высказывались юзеры.

В январе пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила синяки на руках Трампа.

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