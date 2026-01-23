Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 23 января 2026Мир

В Белом доме объяснили появление нового синяка на руке Трампа

Левитт: Синяк на руке Трампа появился из-за удара об угол стола
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press

Новый синяк на левой руке у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который заметили на форуме в Давосе, появился из-за удара об угол стола. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает CNN.

Ранее у американского лидера заметили синяк на левом запястье. Это не первое появление Трампа с синяком на руках. До этого в большинстве случаев он скрывал их тональным кремом или пластырем.

«На мероприятии Совета мира в Давосе сегодня президент Трамп ударил руку об угол стола для подписания документов, в результате чего на ней появился синяк», — подчеркнула Левитт.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что постоянно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови. Именно поэтому на его теле легко появляются синяки. До этого появилась информация, что президент США появился на публике с синяками на обоих запястьях.

В свою очередь, журналисты WSJ писали, что Дональд Трамп демонстрирует признаки старения на публике и в частной жизни. 79-летний политик часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет «хорошей генетикой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф представил Путину нового участника делегации США. Кто такой Джош Грюнбаум?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    В Дании озвучили красную линию в переговорах с США

    Зеленский снова не надел галстук на встречу с Трампом

    Пожар на Славянской ТЭС сняли на видео

    Женщинам рассказали о последствиях частой симуляции оргазма

    Кара Делевинь в прозрачном наряде попала в объектив папарацци

    Эксперт дал прогноз по выводу украинских войск из Донбасса

    В Белом доме объяснили появление нового синяка на руке Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok