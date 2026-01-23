В Белом доме объяснили появление нового синяка на руке Трампа

Левитт: Синяк на руке Трампа появился из-за удара об угол стола

Новый синяк на левой руке у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который заметили на форуме в Давосе, появился из-за удара об угол стола. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает CNN.

Ранее у американского лидера заметили синяк на левом запястье. Это не первое появление Трампа с синяком на руках. До этого в большинстве случаев он скрывал их тональным кремом или пластырем.

«На мероприятии Совета мира в Давосе сегодня президент Трамп ударил руку об угол стола для подписания документов, в результате чего на ней появился синяк», — подчеркнула Левитт.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что постоянно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови. Именно поэтому на его теле легко появляются синяки. До этого появилась информация, что президент США появился на публике с синяками на обоих запястьях.

В свою очередь, журналисты WSJ писали, что Дональд Трамп демонстрирует признаки старения на публике и в частной жизни. 79-летний политик часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет «хорошей генетикой».