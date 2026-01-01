Реклама

В США сделали тревожное заявление о здоровье Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп демонстрирует признаки старения на публике и в частной жизни. С таким утверждением выступает The Wall Street Journal после интервью с американский лидером и со ссылкой на окружение главы государства.

«Трамп в 79 лет... демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни», — говорится в статье.

В материале также сказано, что американский лидер часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет «хорошей генетикой».

Журналисты утверждают, что Трамп не занимается регулярными физическими упражнениями и придерживается диеты, богатой соленой и жирной пищей.

Ранее сам Дональд Трамп рассказал, что постоянно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови. Именно поэтому на его теле легко появляются синяки. До этого сообщалось, что президент США появился на публике с синяками на обоих запястьях. В канун католического Рождества Трамп отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона.

