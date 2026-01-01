Трамп прокомментировал не дающие покоя прессе синяки

Президент США Дональд Трамп рассказал, что постоянно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови. Именно поэтому на его теле легко появляются синяки. Интервью публикует The Wall Street Journal.
«Они [врачи] говорят, что аспирин разжижает кровь, и я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь» — высказался он. Президент США добавил, что из-за этого у него легко появляются синяки. Врачи рекомендовали ему снизить дозу, но Трамп отказался.
Ранее сообщалось, что президент США появился на публике с синяками на обоих запястьях. В канун католического Рождества Трамп отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона. На правой руке американского лидера заметили большое красное пятно, спрятанное под тональным кремом.
Журналисты CNN между тем задались вопросом о здоровье президента. Хотя медицинские эксперты заявили, что поводов для беспокойства нет, и это частое явление у пожилых людей, однако скрытность Трампа по поводу его здоровья грозит усилением внимания к состоянию главы государства.