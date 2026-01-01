В США задались вопросом о здоровье Трампа из-за синяков на его руках

Журналисты CNN задались вопросом о здоровье президента США Дональда Трампа из-за синяков на его руках.

В публикации отмечается, что на прошлой неделе у 79-летнего главы Белого дома были замечены новые легкие синяки на тыльной стороне левой руки и синяк на правой руке, который виден в течение нескольких месяцев.

Медицинские эксперты заявили телеканалу, что поводов для беспокойства нет, и это частое явление у пожилых людей, однако скрытность Трампа по поводу его здоровья грозит усилением внимания к состоянию президента.

«Трамп находится на виду у публики, он хочет создать определенный образ, и даже эти мелочи отвлекают от этого образа», — сказал доктор Джеффри Линдер, заведующий отделением общей внутренней медицины в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета.

В конце декабря состояние Трампа вызвало подозрения из-за его неуверенного спуска с трапа самолета.

