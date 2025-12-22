Реклама

09:25, 22 декабря 2025Мир

Состояние здоровья Трампа вызвало подозрения из-за его спуска по трапу

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Состояние здоровья 79-летнего президента США Дональда Трампа вызвало подозрения из-за его неуверенного спуска с трапа самолета. Об этом сообщает Daily Beast (DB).

«Трамп вызвал новые обсуждения вокруг своего здоровья из-за неловкого спуска по ступеням борта номер один», — говорится в материале.

Издание ссылается на видео, которое выложил у себя в социальной сети Х активист движения «Сделаем Америку снова великой» Пол Виллареал. На нем видно, как перед спуском с трапа глава Белого дома хлопает себя три раза ладонью по правой ноге, после чего, держась за поручень, начинает осторожно спускаться.

После спуска американский лидер в сопровождении охраны садится в автомобиль, через окно которого можно увидеть, как он берет бутылку с напитком. По мнению издания, вероятнее всего, Трамп пил диетическую колу.

Ранее Белый дом обнародовал детали результатов теста МРТ Трампа. Углубленное медицинское обследование не выявило у него нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

