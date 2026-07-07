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Силовые структуры
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18:04, 7 июля 2026Силовые структуры

Окровавленный россиянин в неадекватном состоянии попал на видео

В Воронеже мужчина скончался после устроенного им дебоша на улице
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Воронеже мужчина скончался после устроенного им дебоша на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах видео сотрудники полиции пытаются успокоить мужчину со следами крови в районе головы.

По данным канала, в ЖК «Цветной бульвар» мужчина бегал и бросался на окна и лоджии домов. В процессе он также ломал зеркала на автомобилях, получив из-за этого резаные травмы.

Свидетели происходящего вызвали скорую помощь, но дебошир скончался по пути в медицинское учреждение. Предварительной причиной названа обильная кровопотеря.

Ранее сообщалось, что в Туве после штурма дома многодетной семьи из-за пропавших детей возбудили два дела.

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