Скончался один из создателей мирового телевидения

На 97-м году жизни умер российский ученый, разработчик международных стандартов цифрового интерактивного телевещания Марк Кривошеев. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Телецентра «Останкино».

Ученый скончался в ночь на 16 октября, прощание с ним состоится 18 октября в Центральной клинической больнице. Время и дата похорон будут объявлены позднее, сообщил помощник ученого.

Соболезнования родным и близким Кривошеева выразил президент России Владимир Путин. «Марк Иосифович был крупным ученым, выдающимся представителем отечественной научно-технической, инженерной мысли. Он внес поистине уникальный вклад в развитие телекоммуникационных технологий, многое сделал для внедрения современных стандартов цифрового ТВ-вещания как в нашей стране, так и в мире», — говорится в телеграмме.

Кривошеев был известным во всем мире разработчиком методологии, на основе которой были выработаны телевизионные стандарты — цифрового ТВ-вещания, телевидения высокой четкости, электронной кинематографии, многоцелевых интерактивных систем. Он первым сформулировал стратегию развития цифрового телевидения, предложив передавать сигнал по существующим радиоканалам. Его изобретения признаны на международном уровне.

Кривошеев родился в Украинской ССР. В 1946 году он окончил Московский институт инженеров связи. В том же году он изобрел устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате, а затем участвовал в создании первых телевизоров, поддерживающих этот стандарт. Первая телепрограмма в новом стандарте впервые увидела свет 3 сентября 1948 года.

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