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07:32, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Мужчина нашел тайник умершей тети и заподозрил ее в работе на спецслужбы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: SolidMaks / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Waitthatsilliegal рассказал на портале, как вместе с матерью решил прибрать в доме своей тети, которой не стало незадолго до этого. В процессе он обнаружил удививший его своим содержимым тайник женщины.

«Когда мы убирались в спальне, я споткнулся о неплотно прилегающий к полу фрагмент плитки. Расстроившись, я пнул его и увидел, что он сдвинулся, обнажив за собой нишу, как в каком-нибудь фильме. Вы не представляете, что я там обнаружил. Это оказались журналы с порнографией и видеокассеты, видимо, с таким же содержанием. Во всяком случае, пара из них были подписаны "Папочка" и "Ступни"», — написал автор.

Также в тайнике нашлись оружие, боеприпасы к нему, ножи и нечто похожее на небольшие канистры с неизвестным содержимым. Кроме того, там оказались несколько бутылок водки, произведенной более 30 лет назад, а также крупная сумма денег.

«Что нам вообще делать? Что я такое нашел? Моя тетя была каким-то секретным агентом спецслужб? Или профессиональным киллером? Или она даже сама не подозревала об этом тайнике и правду мог бы знать мой дядя?» — задался вопросами мужчина, однако ответов на них не получил.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о неожиданной находке на ноутбуке своего дедушки, которого не стало год назад. Увиденное шокировало его, но не удивило других посетителей портала.

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