Выдача одного вида кредитов в России обрушилась

Глава «Скоринг бюро» Лагуткин: Выдача потребзаймов в России упала почти втрое

По итогам первой половины 2025 года выдача потребительских кредитов в России упала почти втрое в сравнении с тем же периодом 2024-го и составила более 1,3 триллиона рублей в денежном выражении. Об этом заявил глава «Скоринг бюро» Олег Лагуткин, его слова приводит РИА Новости.

Для сравнения, в январе-июне прошлого года отечественные финансовые организации одобрили гражданам займы на общую сумму в 3,6 триллиона рублей. Таким образом, спад за последние 12 месяцев составил 63 процента, или примерно 2,3 триллиона рублей, пояснил Лагуткин.

Минимальный показатель в первой половине этого года был зафиксирован в январе, когда финорганизации одобрили россиянам потребзаймы на сумму порядка 180 миллиардов рублей. Подобный результат был во многом обусловлен сезонным фактором и большим количеством выходных дней в начале 2025-го. Среднемесячный же показатель в январе-июне составил около 222 миллиардов рублей, отметил он. Средняя же сумма одобренного потребительского кредита в РФ в отчетном периоде упала на 28 тысяч — с почти 180 тысяч до около 152 тысяч рублей, заключил Лагуткин.

Обрушение выдачи потребительских займов в стране фиксируется на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Несмотря на июньское снижение ключевой ставки, она все еще держится на очень высоком уровне в 20 процентов годовых, отмечают эксперты. Рыночные же ставки по займам при таких условиях продолжают оставаться заградительными для большинства граждан. В обозримом будущем кредиты не станут доступнее для россиян, до начала полноценного кредитного ренессанса на внутреннем рынке еще достаточно далеко, отметил представитель ВТБ.