В порту Одессы заметили подозрительные суда. Почему Россия пока не отреагировала на угрозу?

В порту Одессы заметили подозрительные суда

В порту Одессы чаще стали появляться иностранные суда с грузами, имеющими характерные признаки военной помощи.

«В последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева», — рассказал представитель подполья.

По его словам, противникам действующей украинской власти предстоит убедиться, что грузы действительно военные. После этого координаты сухогрузов и складов будут переданы российской стороне. Он отметил, что вопрос «очень чувствительный», и поэтому подполье ждет подтверждения информации от нескольких независимых источников.

Ранее в пророссийском подполье рассказали, что иностранное оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступает в страну через порт города Измаил на реке Днепр, перегружается в железнодорожные вагоны и доставляется через Николаевскую область под видом гражданских грузов. Грузополучателем нередко указывается Румыния вместо Украины.

Трамп объявил о возобновлении поставок оружия Киеву

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Он пояснил, что ЗРК Украине поставляют из Германии, «а затем заменяются Германией».

Однако впоследствии начальник пресс-службы аппарата управления и заместитель пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер опроверг это утверждение. Чиновник уточнил, что «процесс согласования в рамках сделки с США и НАТО пока продолжается».

Telegram-канал «Военная хроника» высказал мнение, что новый пакет помощи США для нужд ВСУ является скорее символическим жестом, учитывая предыдущие объемы поставок. «На фоне предыдущих пакетов помощи объемами от 800 миллионов до 2,5 миллиарда, новый пакет в 300 миллионов это скорее символический жест, чем реальная попытка решить проблемы ВСУ», — указано в сообщении. Отмечается, что данной суммы не хватит для быстрого, массового и качественного восполнения украинских потерь в бронетехнике, а для значимого эффекта суммы по поставкам должны увеличиваться минимум втрое.

Финский военный эксперт Эмиль Кастехельмен заявил, что решение США поставлять в основном оборонительное оружие на Украину может уже к зиме вызвать нехватку боеприпасов у ВСУ. По его словам, Соединенные Штаты продолжат поставки оружия и будут использовать средства, выделенные на военную помощь Киеву в течение лета и осени, однако к зиме возникнут трудности с новыми поставками.

Трамп решил вооружать Украину за деньги Европы

Ранее Трамп рассказал о договоренности продавать американское оружие европейским союзникам, которые смогут передавать его на Украину. Координацией будет заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.

Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить Дональд Трамп президент США

Выяснилось, что европейцы пришли в замешательство от плана Трампа. В частности, высокопоставленный дипломатический источник рассказал, что власти двух стран только в последний момент узнали об участии в инициативе США по вооружению Украины по линии НАТО. «У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — сказал он.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС приветствует готовность Трампа отправить оружие на Украину, но хочет, чтобы Вашингтон внес свой вклад в финансирование помощи.

Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, это ведь не вы его на самом деле предоставили, верно? Кая Каллас глава Евродипломатии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Каллас. «Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?» — резюмировала дипломат.