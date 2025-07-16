Захарова ответила на слова Каллас о поставках оружия Украине за счет ЕС

Захарова сравнила помощь Украине с едой умирающему, которую купила Европа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Евродипломатии Каи Каллас о поставках помощи Украине. Об этом она написала в Telegram-канале.

Захарова ответила на слова Каллас, которая усомнилась, что поставщиком оружия для Украины действительно будут США, если оплату за технику внесут страны Европы. Она сравнила помощь Киеву с едой умирающему, которую купила Европа.

«Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?» — отметила она.

Ранее Каллас призвала США разделить бремя финансирования помощи Украине. «Мы приветствуем заявление президента [США Дональда] Трампа об отправке большего количества оружия Украина, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя», — заявила она.

До этого Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Он рассказал, что Patriot Украине поставляют из Германии, а США «получают платежи в полном объеме».