Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:59, 16 июля 2025Мир

Каллас призвала США тоже потратиться на Украину

Каллас: ЕС хочет, чтобы США разделили бремя финансирования помощи Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

ЕС приветствует готовность президента США Дональда Трампа отправить оружие на Украину, но хочет, чтобы Вашингтон внес свой вклад в финансирование помощи Киеву. Потратиться на Украину американскую сторону призвала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Politico.

«Мы приветствуем заявление президента Трампа об отправке большего количества оружия Украина, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя», — заявила она.

Когда ее попросили прояснить эти слова, Каллас призвала американцев продолжать оказывать поддержку Украине. По ее словам, если ЕС платит за оружие Украине, то это поддержка объединения, и США должны делать то же самое.

Ранее Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Он рассказал, что Patriot Украине поставляют из Германии, а США «получают платежи в полном объеме».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели всех пассажиров пропавшего в России вертолета Ми-8

    Раскрыта судьба принадлежащего дочери бывшего замминистра обороны России имущества

    Стало известно о панике солдат ВСУ в Днепропетровской области

    В России указали на утрату Украиной права на территориальную целостность

    Раскрыты подробности о номиналах банкнот БРИКС

    Названы простые способы сделать секс ярче и интереснее

    Раскрыта одна из инструкций для украинских телефонных мошенников

    Место падения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае попало на видео

    Вероятность начала гражданской войны на Украине оценили

    Раскрыта помощь Трампа Украине во время первого срока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости