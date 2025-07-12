Украине предрекли дефицит боеприпасов к зиме

Iltalehti: Украина окажется на грани дефицита боеприпасов уже к зиме

Финский военный эксперт Эмиль Кастехельмен заявил, что решение американского лидера поставлять в основном оборонительное оружие на Украину может уже к зиме вызвать нехватку боеприпасов. Об этом пишет Iltalehti.

«В худшем случае, к концу осени Украина окажется на грани дефицита боеприпасов», — отметил он. По его словам, Соединенные Штаты продолжат поставки и будут использовать средства, выделенные на военную помощь Киеву летом и осенью, однако к зиме могут возникнуть трудности с новыми поставками.

В статье также говорится, что Европа, даже если бы и захотела, не смогла бы заменить поставки оружия из США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву. До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность выделения Украине новых поставок оружия и техники на сумму в сотни миллионов долларов.