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04:36, 17 июля 2025Бывший СССР

В порту Одессы заметили подозрительные иностранные суда

РИА Новости: В порт Одессы стали прибывать иностранные суда с военной помощью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yulii Zozulia / Globallokpress

В порту Одессы чаще стали появляться иностранные суда с грузами, имеющими характерные признаки военной помощи. Об этом РИА Новости заявили в антифашистском подполье.

«В последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева», — рассказал агентству представитель подполья.

По его словам, подпольщикам предстоит убедиться, что грузы действительно военные. После этого координаты сухогрузов и складов будут переданы российской стороне. Собеседник агентства отметил, что вопрос «очень чувствительный», и поэтому подполье ждет подтверждения информации от нескольких независимых источников.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что первые поставки зенитных ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Киева уже начались.

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