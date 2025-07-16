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16:34, 16 июля 2025Мир

В Германии опровергли начало поставок систем Patriot для Украины

В Минобороны Германии опровергли начало поставок систем Patriot для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jens Buttner / Globallookpress.com

Германия пока не начинала поставку Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. С таким опровержением выступил начальник пресс-службы аппарата управления и заместитель пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ Митко Мюллеh, его слова приводит издание «Страна. UA» в Telegram-канале.

«Процесс согласования в рамках сделки с США и НАТО пока продолжается», — заявил представитель военного министерства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки систем Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Трамп рассказал, что ЗРК Patriot Украине поставляют из Германии, «а затем заменяются Германией».

Политик также предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу закупить для Украины пять систем Patriot вместо двух. Отмечается, что Мерц сразу же согласился на это предложение, однако, по данным издания, ему нужно будет обсудить вопрос финансирования новых поставок с другими европейскими лидерами.

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