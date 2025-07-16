Трамп предложил Мерцу купить больше систем Patriot для Украины

WSJ: Трамп предложил Мерцу закупить для Украины пять систем Patriot вместо двух

Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу закупить для Украины пять систем Patriot вместо двух. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«В пятницу после просмотра новых кадров с Украины Трамп в своем внеплановом телефонном разговоре с Мерцем предложил продать не две, а пять систем Patriot», — пишет газета.

Отмечается, что Мерц сразу же согласился на это предложение, однако, по данным издания, ему нужно будет обсудить вопрос финансирования новых поставок с другими европейскими лидерами.

Ранее стало известно, что Трамп потерял терпение по отношению к России после просмотра кадров авиаударов по Украине. Как утверждается, американский лидер рассказал об этом канцлеру Мерцу во время телефонного разговора.