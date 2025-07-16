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10:46, 16 июля 2025Мир

Трамп потерял терпение

WSJ: Трамп потерял терпение по отношению к РФ после просмотра кадров авиаударов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп потерял терпение по отношению к России после просмотра кадров авиаударов по Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указали источники издания, Трамп рассказал об этом немецкому канцлеру Фридриху Мерцу во время телефонного разговора.

«Мерц был удивлен, но быстро понял, что Трамп потерял терпение по отношению к российскому президенту [Владимиру Путину]. Трамп сказал, что теперь готов принять предложение, которое Мерц сделал несколькими днями ранее — использовать немецкие средства для закупки американского оружия для Украины», — пишет WSJ.

Ранее Трамп сообщил, что стартовали первые поставки комплексов противовоздушной обороны Patriot в рамках сделки с НАТО по вооружению Украины. По его словам, Patriot Киеву поставляют из Германии, а США «получают платежи в полном объеме».

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