Назван самый прибыльный для букмекеров матч второго тура группового этапа ЧМ-2026

Матч сборных Англии и Ганы стал самым прибыльным у букмекеров во втором туре ЧМ-2026

Букмекеры назвали самые прибыльные матчи второго тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Аналитики заявили, что наибольшую прибыль принесла нулевая ничья во встрече между сборными Англии и Ганы. Самым убыточным матчем стал поединок между командами Германии и Кот-д’Ивуара, завершившийся со счетом 2:1.

В заключительном матче группового этапа сборная Англии, набравшая четыре очка, сыграет с Панамой. Немцы с шестью очками встретятся с Эквадором.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

