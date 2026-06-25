Депутат бундестага Фронмайер: Власти Германии оставили свою любовь к родине в Киеве

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал нынешние власти Германии, выступая в парламенте. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, Берлин «работает не ради германских граждан», в связи с чем власти не должны «рассказывать о любви к родине».

«Я не знаю, где вы оставили свою любовь к родине, — возможно, в Киеве, возможно, в украинской Раде, но не нужно нам преподавать уроков о патриотизме, потому что у вас его нет», — сказал Фронмайер, обращаясь к депутатам фракций правящих партий.

Ранее Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за стремления ускорить вступление Украины в Европейский союз (ЕС). По его мнению, такие попытки противоречат интересам Берлина. До этого он также подчеркивал, что Германия должна ставить на первое место себя, а не Украину.