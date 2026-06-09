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15:00, 9 июня 2026Мир

В Германии признали странность поддержки Украины

Депутат Фронмайер: Германия должна ставить себя на первое место, а не Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Германия должна ставить на первое место саму себя, а не Украину. Об этом заявил немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в соцсети Х.

«Неужели Христианско-демократический союз (ХДС) не понимает, насколько странно быть постоянно озабоченным проблемами чужой страны, в то время как немецкая экономика умирает, немцы беднеют, а дефицит бюджета постоянно растет?» — отметил депутат, комментируя подтверждение партией своей приверженности поддержке Украины.

Фронмайер подчеркнул, что немецкий народ заслуживает правительство, которое будет «ставить Германию на первое место».

Ранее Фронмайер назвал бессмысленными антироссийские санкции и призвал поддерживать компании из Германии, которые решили остаться в России.

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