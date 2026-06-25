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20:55, 25 июня 2026Мир

Россия предупредила США о рисках поставок оружия ВСУ

Захарова: Россия уведомляла США о рисках поставок оружия Украине
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия уведомляла США о своей позиции по поставкам Вашингтоном военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

На брифинге Захарова заявила, что они исходят из того, что задействование властями Киева высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow/SCALP, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию и прямое наведение.

«Запад вовлечен в этом смысле по полной», — отметила дипломат.

Ранее Захарова отметила, что лидеры Европейского союза пытаются «просунуть свою физиономию» в переговоры по Украине.

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