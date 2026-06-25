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20:49, 25 июня 2026Бывший СССР

МИД России выразил жесткий протест Молдавии

МИД России выразил жесткий протест Молдавии из-за задержания курьеров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Calin Stan / Shutterstock / Fotodom

МИД России выразил жесткий протест Молдавии, обвинив Кишинев в нарушении международного права из-за задержаний дипломатических курьеров. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

«25 июня в аэропорту Кишинева многочасовому задержанию подвергаются дипломатические курьеры Министерства иностранных дел Российской Федерации (...) Можно заключить, что Молдавская Сторона возвращается к "изобретенной" ей самой, не имеющей мировых аналогов деструктивной практике блокирования диппочты», — отмечается в сообщении.

МИД России также потребовал немедленно освободить задержанных курьеров и предоставить к ним консульский доступ.

3 июня посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что власти республики ведут дело к полному сворачиванию экономических отношений с Москвой. По его словам, молдавское руководство не обращает внимания на исторические, экономические и любые гуманитарные связи между двумя странами.

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