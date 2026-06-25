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Забота о себе
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21:05, 25 июня 2026Забота о себе

Раскрыто отличие мужской ревности от женской

Профессор Брукс: Мужчин сводит с ума мысль об интимных отношениях партнерши с другим
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Профессор Гарварда Артур Брукс заявил, что между мужской и женской ревностью есть одно существенное отличие. Его он раскрыл в разговоре с изданием ABC.

«Ревность у мужчин и женщин проявляется по-разному. Женщины гораздо сильнее испытывают эмоциональную ревность, а мужчины — физическую», — утверждает Брукс. Так, мужчин сводит с ума мысль о том, что партнерша может состоять в интимных отношениях с другим. Женщины, в свою очередь, беспокоятся в основном из-за того, что партнер скажет кому-то другому фразу «я тебя люблю», пояснил специалист.

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Такое различие сформировалось в процессе эволюции, считает профессор. Дело в том, что мужчинам всегда была необходима уверенность в своем биологическом происхождении. Женщины же зависели от стабильности и преданности партнера, поскольку только так можно было обеспечить выживание и защиту своих детей, добавил Брукс.

Ранее психолог Дженни Саттон рассказала, как сохранить отношения в совместном отпуске. Так, она посоветовала парам после возвращения домой уделять по 10 минут в день разговорам.

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