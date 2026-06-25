Страны Персидского залива обратились с требованием к США

Рубио: Страны Персидского залива поставили вопрос о выплате им компенсаций за удары Ирана

Страны Персидского залива поставили вопрос о выплате им компенсаций за ущерб, нанесенный атаками Ирана. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит The Washington Post (WP).

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, страны Персидского залива добиваются компенсации за ущерб, причиненный иранскими атаками. Госсекретарь отметил, что «пока неясно, можно ли получить компенсацию за счет замороженных иранских активов».

Ранее США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив.