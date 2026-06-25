США и их союзники выступили с заявлением по Ормузскому проливу

США и страны Персидского залива отвергли попытки ввести пошлины в Ормузском проливе

США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам министерской встречи в Манаме, передает ТАСС.

«Министры отвергли введение любых сборов, налогов или попыток установить контроль над проливом», — сказано в тексте.

Соединенные Штаты и страны Персидского залива подчеркнули важность безусловной и неограниченной свободы судоходства в Ормузском проливе, отметив, что любые связи с Тегераном будут зависеть от выполнения им условий соглашения с Вашингтоном.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, однако Тегеран все равно не доверяет Вашингтону.