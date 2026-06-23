Президент Ирана признался в недоверии к США

Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран не испытывает доверия Вашингтону

Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но Тегеран все равно не доверяет Вашингтону. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, пишет РИА Новости.

По его словам, никаких переговоров с американцами по поводу баллистических ракет не было и не предвидится. Недоверие к администрации Белого дома вызвано тем, что Иран два раза подвергался нападениям в ходе переговорного процесса. «Вместе с этим мы всегда были и остаемся готовыми к диалогу и миру», — подчеркнул Пезешкиан.

Кроме того, он отметил, что Тегеран не будет «склонять голову» перед незаконными и негуманными требованиями, но добавил, что Иран продолжает оставаться приверженным тому, под чем подписался в последней договоренности.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон может восстановить морскую блокаду Ирана при необходимости, но сейчас вероятность этого крайне мала. «Все корабли остаются на своих местах на случай необходимости возобновления блокады», — заявил американский лидер.