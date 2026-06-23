Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:16, 23 июня 2026Мир

Президент Ирана признался в недоверии к США

Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран не испытывает доверия Вашингтону
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но Тегеран все равно не доверяет Вашингтону. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, пишет РИА Новости.

По его словам, никаких переговоров с американцами по поводу баллистических ракет не было и не предвидится. Недоверие к администрации Белого дома вызвано тем, что Иран два раза подвергался нападениям в ходе переговорного процесса. «Вместе с этим мы всегда были и остаемся готовыми к диалогу и миру», — подчеркнул Пезешкиан.

Кроме того, он отметил, что Тегеран не будет «склонять голову» перед незаконными и негуманными требованиями, но добавил, что Иран продолжает оставаться приверженным тому, под чем подписался в последней договоренности.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон может восстановить морскую блокаду Ирана при необходимости, но сейчас вероятность этого крайне мала. «Все корабли остаются на своих местах на случай необходимости возобновления блокады», — заявил американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нужны для пропаганды». Южная Корея хочет получить от Украины военнопленных из Северной Кореи. Может ли Россия помешать этому?

    В российском регионе придумали способ бороться с ажиотажем на топливо

    Американские министры поругались из-за Украины

    Президент Ирана признался в недоверии к США

    По всей Украине объявлена воздушная тревога

    У жилого дома в Турции упал неопознанный беспилотник

    Cборная Португалии разгромила Узбекистан в матче ЧМ-2026

    Мелони сделала заявление о перепалке с Трампом

    В Германии обратились с резким призывом к Мерцу касательно России

    В МИД Украины высказались о «сглаживании углов» с Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok