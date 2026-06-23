Трамп оценил возможность восстановления морской блокады Ирана

Трамп: США могут восстановить блокаду Ирана при необходимости, но сейчас это маловероятно

Вашингтон может восстановить морскую блокаду Ирана при необходимости, но сейчас это крайне маловероятно. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я согласился оставить Ормузский пролив открытым, без дальнейшей военно-морской блокады. Однако все корабли остаются на своих местах на случай необходимости возобновления блокады, что на данный момент представляется крайне маловероятным», — говорится в публикации.

По словам главы Белого дома, Иран полностью и безоговорочно согласился на инспекции ядерных объектов самого высокого уровня. «Если бы они не согласились на это, дальнейших переговоров не было бы!» — подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что переговоры США и Ирана идут хорошо.

21 июня в иранский порт Шахид Раджаи прибыл первый контейнеровоз после снятия американской блокады.