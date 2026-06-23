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15:01, 23 июня 2026Мир

Трамп оценил возможность восстановления морской блокады Ирана

Трамп: США могут восстановить блокаду Ирана при необходимости, но сейчас это маловероятно
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Meysam Mirzadeh / Tasnim / WANA / Reuters

Вашингтон может восстановить морскую блокаду Ирана при необходимости, но сейчас это крайне маловероятно. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я согласился оставить Ормузский пролив открытым, без дальнейшей военно-морской блокады. Однако все корабли остаются на своих местах на случай необходимости возобновления блокады, что на данный момент представляется крайне маловероятным», — говорится в публикации.

По словам главы Белого дома, Иран полностью и безоговорочно согласился на инспекции ядерных объектов самого высокого уровня. «Если бы они не согласились на это, дальнейших переговоров не было бы!» — подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что переговоры США и Ирана идут хорошо.

21 июня в иранский порт Шахид Раджаи прибыл первый контейнеровоз после снятия американской блокады.

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