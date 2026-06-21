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13:42, 21 июня 2026Экономика

В Иран прибыл первый после снятия американской блокады контейнеровоз

IRIB: В иранский порт Шахид Раджаи прибыл первый после снятия блокады США контейнеровоз
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jon Gambrell / AP

В Иран прибыл первый контейнеровоз после снятия американской блокады. Об этом сообщает Telegram-канал издания IRIB News.

«В порту Шахид Раджаи города Бендер-Аббас пришвартовался первый контейнеровоз после окончания блокады со стороны США», — сказал корреспондент.

Ранее был обнародован текст меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, предоставленный Белым домом Конгрессу США 18 июня. Документ начинается с заявления о немедленном и окончательном прекращении сторонами конфликта военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

В тексте также подтверждается, что США полностью прекратят морскую блокаду Ирана в течение 30 дней, а Иран обеспечит безопасное и бесплатное прохождение судов через Ормузский пролив в течение 60 дней.

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