Раскрыт текст соглашения между США и Ираном

Агентство Reuters обнародовало текст соглашения между США и Ираном

Обнародован текст меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, предоставленный Белым домом Конгрессу США в четверг, 18 июня. Выдержки из соглашения приводит агентство Reuters.

Документ под заголовком «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки» начинается с заявления о немедленном и окончательном прекращении сторонами конфликта военных операций на всех фронтах, включая Ливан. В тексте также подтверждается, что США полностью прекратят морскую блокаду Ирана в течение 30 дней, а Иран обеспечит безопасное и бесплатное прохождение судов через Ормузский пролив в течение 60 дней.

Из документа следует, что стороны конфликта обязуются согласовать текст окончательного соглашения в течение 60 дней, однако могут продлить этот срок по взаимной договоренности. По окончании переговоров Соединенные Штаты обязуются отвести свои вооруженные силы в регионе от территории Ирана, а также снять санкции с Исламской Республики в ответ на ее отказ от ядерного оружия. Кроме того, США и их ближневосточные союзники разработают план по восстановлению Ирана на сумму 300 миллиардов долларов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты в рамках договоренностей с Ираном фактически сняли блокаду морских портов Исламской Республики, позволив более чем десятку судов пройти в иранские порты. По его словам, Иран также стал пропускать торговые суда через Ормузский пролив.