Вице-президент США заявил о снятии морской блокады с Ирана

Вэнс: США фактически сняли блокаду морских портов Ирана

Соединенные Штаты в рамках договоренностей с Ираном фактически сняли блокаду морских портов Исламской Республики, позволив более чем десятку судов пройти в иранские порты. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит агентство Associated Press (AP).

«Таким образом, мы также выполняем свою часть соглашения на начальном этапе в военной сфере», — сказал политик.

По словам Вэнса, Иран стал пропускать торговые суда через Ормузский пролив. Вице-президент США добавил, что в среду вечером через судоходный канал прошло более 12,5 миллионов баррелей нефти.

15 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился снять морскую блокаду Ирана после достижения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.