Европейцы пришли в замешательство от плана Трампа по вооружению Украины

Reuters: В Европе в последний момент узнали об участии США в плане по Украине

Власти двух европейских стран только в последний момент узнали об участии в инициативе США по вооружению Украины по линии НАТО. Об этом со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник сообщает Reuters.

«У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — заявил собеседник агентства, комментируя объявление генсека НАТО Марка Рютте об участии Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландов и Канады в плане.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что первые поставки зенитных ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Киева уже начались.