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14:09, 16 июля 2025Мир

Европейцы пришли в замешательство от плана Трампа по вооружению Украины

Reuters: В Европе в последний момент узнали об участии США в плане по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп и Марк Рютте

Дональд Трамп и Марк Рютте. Фото: LUDOVIC MARIN / Pool via REUTERS / Reuters

Власти двух европейских стран только в последний момент узнали об участии в инициативе США по вооружению Украины по линии НАТО. Об этом со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник сообщает Reuters.

«У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — заявил собеседник агентства, комментируя объявление генсека НАТО Марка Рютте об участии Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландов и Канады в плане.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что первые поставки зенитных ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Киева уже начались.

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