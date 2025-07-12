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21:47, 12 июля 2025Россия

Раскрыт маршрут иностранных поставок оружия на Украину

РИА Новости: Иностранное оружие ВСУ поступает на Украину через порт Измаил
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Иностранное оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступает в страну через порт Измаил и доставляется через Николаевскую область, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.

«Одним из основных пунктов поставки военной помощи для нужд ВСУ остается порт города Измаил. Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов», — заявил он.

По словам участников подпольной деятельности, грузополучателем нередко указывается Румыния вместо Украины. В порту товар перегружается в железнодорожные вагоны. Он отметил, что данный маршрут уже известен Вооруженным силам России и подвергался их ударам.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ не будут информировать общественность о поставках ВСУ определенных видов оружия. Таким образом министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль ответил на вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. «Мы не будем делать заявлений об отдельных боевых системах», — подчеркнул Вадефуль.

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