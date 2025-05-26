Германия решила не сообщать публично о поставках Киеву определенных видов оружия

Вадефуль: ФРГ не будет публично сообщать о поставках ВСУ конкретных видов оружия

Власти ФРГ не будут информировать общественность о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) определенных видов оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль во время визита в Португалию, передает ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. «Мы не будем делать заявлений об отдельных боевых системах», — подчеркнул Вадефуль. Глава МИД ФРГ пояснил, что Берлин не хочет, чтобы Москва знала о его конкретных действиях в деле оказания помощи Киеву.

Ранее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что политика страны в отношении дальнобойности поставляемого Украине оружия не изменилась. По его словам, никаких новых договоренностей, выходящих за рамки политики предыдущего правительства, нет.