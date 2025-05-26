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23:12, 26 мая 2025Мир

Вице-канцлер Германии опроверг смену политики страны по дальнобойному оружию для Украины

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: Берлин не менял политику по дальнобойному оружию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeff McIntosh / Pool / Reuters

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что политика страны в отношении дальнобойности поставляемого Украине оружия не изменилась. Его цитирует телеканал NTV.

«Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки политики предыдущего правительства, нет», — сказал он.

Клингбайль представляет Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Его однопартиец Ральф Штегнер также высказался о недавнем заявлении канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России, отметив, что оно «не приносит пользы». «Я в целом считаю неправильным все, что расширяет войну», — добавил он.

Ранее Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. По его словам, «больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину.»

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