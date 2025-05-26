В России заявили о мрачном решении Запада по Украине

Сенатор Карасин назвал мрачным решение Запада по оружию для Украины

Решение Великобритании, Франции, Германии и США об отказе от ограничений дальности в поставках вооружений Украине является крайне печальной новостью для переговоров о мире, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин.

«Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису, — сказал политик. — Это однозначно очень мрачно и печально».

Карасин также заметил, что страны Запада давно шли к снятию ограничений дальности в поставках, но их всегда останавливало нежелание усугублять отношения с Россией.

«Они давно к этому шли. И вот пришли», — резюмировал сенатор.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.