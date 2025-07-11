Влияние новой помощи США для Украины оценили

Военная хроника: Новая помощь США для ВСУ это символический жест

Новый пакет помощи США для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) является скорее символическим жестом, учитывая предыдущие объемы поставок. Такое мнение высказывает Telegram-канал «Военная хроника».

«На фоне предыдущих пакетов помощи объемами от 800 миллионов до 2,5 миллиардов, новый пакет в 300 миллионов это скорее символический жест, чем реальная попытка решить проблемы ВСУ», — указано в сообщении.

Отмечается, что данной суммы не хватит для быстрого, массового и качественного восполнения украинских потерь в бронетехнике, а для значимого эффекта суммы по поставкам должны увеличиваться минимум втрое.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит обращение Украины о передаче систем зенитных ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.