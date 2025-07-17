Обвиняемому во взятке бывшему замгубернатора российского региона вменили еще одну статью

Обвиняемому во взятке замгубернатору ХМАО добавили превышение полномочий

Обвиняемому в получении взятки бывшему первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексею Шипилову вменили новую статью. Об этом со ссылкой на источник сообщает URA.RU.

По данным источника издания, в деле Шипилова появилась статья 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ. Отмечается, что она могла появиться после серии очных ставок связанных как с делом Шипилова, так и с уголовным процессов в отношении экс-мэра Сургута Андрея Филатова.

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов вместе с несколькими знакомыми предпринимателями получил более шести миллионов рублей от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске.