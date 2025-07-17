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07:46, 17 июля 2025Силовые структуры

Обвиняемому во взятке бывшему замгубернатора российского региона вменили еще одну статью

Обвиняемому во взятке замгубернатору ХМАО добавили превышение полномочий
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU

Обвиняемому в получении взятки бывшему первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексею Шипилову вменили новую статью. Об этом со ссылкой на источник сообщает URA.RU.

По данным источника издания, в деле Шипилова появилась статья 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ. Отмечается, что она могла появиться после серии очных ставок связанных как с делом Шипилова, так и с уголовным процессов в отношении экс-мэра Сургута Андрея Филатова.

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов вместе с несколькими знакомыми предпринимателями получил более шести миллионов рублей от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске.

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