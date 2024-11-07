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16:27, 7 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности дела бывшего мэра Сургута

Бывший мэр Сургута Филатов обвиняется в коммерческом подкупе на 6 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов вместе с несколькими знакомыми предпринимателями получил более шести миллионов рублей от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, взамен подрядчикам давали возможность заключать и продлевать договора на обслуживание домов.

В ведомстве рассказали, что в отношении пяти человек возбудили уголовное дело по статьям 204 («Коммерческий подкуп») и 204.1 («Посредничество в коммерческом подкупе») УК РФ.

О задержании бывшего главы российского города стало известно 6 ноября. Ему предъявили обвинение по статье 204 УК РФ. Нижневартовский городской суд арестовал Филатова до 3 января.

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